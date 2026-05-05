Teste di c… insulti e vessazioni | allenatrice di ritmica sospesa per due anni

Un episodio che scuote il mondo della ginnastica ritmica riguarda l’allenatrice sospesa dalla Federazione Ginnastica d’Italia per due anni. La decisione arriva dopo un procedimento disciplinare avviato in seguito a presunti abusi fisici e psicologici su atlete, alcune delle quali minorenni. Tra le accuse ci sono insulti e vessazioni, come la frase “teste di c…”. La sospensione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione.

Un nuovo caso fa tremare il mondo della ritmica. L’allenatrice Livia Ghetti è stata sospesa per due anni dalla Federazione Ginnastica d’Italia al termine di un procedimento disciplinare per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni. La società Ginnastica Estense Otello Putinati ha ricevuto una multa di 4.000 euro. La Procura federale aveva chiesto una sanzione più grave (radiazione), mentre l’allenatrice ha annunciato ricorso. Contestati insulti e tirate di capelli. Dal divieto di bere a quello di andare in bagno davanti a un esercizio imperfetto. I fatti contestati risalgono al periodo 2023-2025 nella palestra di Pontelagoscuro (Ferrara).🔗 Leggi su Open.online

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