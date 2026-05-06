L’ultima partita stagionale si gioca a Fontanafredda, dove la squadra under 21 affronta l’Albania. La sfida rappresenta il test finale prima della pausa estiva. Sul campo si sono sfidate anche note leggende del calcio, che hanno indossato questa maglia nel passato. La partita suscita attenzione anche per il cambio di allenatore, che sostituirà l’attuale tecnico per questa ultima uscita stagionale.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Silvio Baldini in panchina per l'ultima sfida stagionale?. Quali leggende del calcio hanno giocato proprio su questo campo?. Come influenzerà questo risultato la corsa verso il primato del girone?. Perché l'Albania rappresenta un test cruciale prima dei duelli di ottobre?.? In Breve Lunedì 8 giugno ore 18:15 stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Carmine Nunziata sostituisce Silvio Baldini in panchina azzurra. Italia vanta 5 vittorie su 6 sfide storiche contro l'Albania. Azzurrini secondi nel girone E con 18 punti su 21 della Polonia. Lunedì 8 giugno alle ore 18:15, lo stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda ospiterà l’ultima sfida stagionale della nazionale under 21 contro l’Albania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Under 21, l’ultimo atto stagionale a Fontanafredda: sfida l’Albania

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