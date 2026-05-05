La nazionale under 21 chiude la stagione al Tognon | l' 8 giugno la sfida contro l' Albania
La nazionale under 21 di calcio disputerà il suo ultimo incontro stagionale lunedì 8 giugno alle 18:15 nello stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda. La sfida sarà contro l’Albania, che insieme alla Serbia ospiterà il prossimo europeo del 2027. La partita rappresenta la conclusione della stagione per la squadra italiana, che affronterà l’ultimo appuntamento prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.
Ultimo match della stagione per la nazionale under 21 di calcio. Lunedì 8 giugno alle 18:15 allo stadio comunale Omero Tognon di Fontanafredda, andrà in scena la partita contro l'Albania, nazione che ospiterà insieme alla Serbia il prossimo europeo del 2027.Si tratta della settima volta che le.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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