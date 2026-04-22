Domani prende il via la Vuelta Asturias 2026, una gara che si svolge in Spagna e si concluderà domenica 26 aprile. La competizione si estende su un percorso di 605,7 chilometri, attraversando diverse località della regione. La corsa durerà quattro giorni, portando i ciclisti attraverso strade e paesaggi vari. Questa edizione segna l’ultimo impegno del ciclista in questa gara, che si preannuncia ricca di sfide e sorprese.

La Vuelta Asturias 2026 si prepara al via domani, giovedì 23 aprile, con un percorso di 605,7 chilometri che attraverserà il territorio spagnolo fino a domenica 26. La competizione, giunta alla sua sessantottesima edizione, vedrà la sfida tra scalatori e atleti dinamici su quattro tappe che partono da Oviedo per concludersi nella città asturiana. Profilo tecnico e gestione delle energie in pista. Il tracciato disegnato per questa edizione non prevede arrivi in alta quota, ma la natura del terreno asturiano imporrà una gestione tattica molto precisa. Le prime tre frazioni della corsa sono strutturate per essere le più impegnative dal punto di vista altimetrico, con l’obiettivo di definire i rapporti di forza per la classifica generale prima dell’ultimo atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vuelta Asturias: l’ultimo atto di Quintana sfida il ciclismo moderno

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Dal 23 al 26 aprile si corre la #VueltaAsturias 2026: questi i nomi dei corridori iscritti - facebook.com facebook

- du 20/4 au 26/4 20/4-24/4 | Tour of the Alps | 2. Pro 22/4 | La Flèche Wallonne | 1.UWT 23/4-26/4 | Vuelta Asturias | 2.1 26/4 | Liège-Bastogne-Liège #LBL | 1.UWT 26/4 | Giro dell'Appennino | 1. Pro 26/4-3/5 | Tour of Turkiy x.com