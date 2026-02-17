Sardegna al voto nel 2026 | referendum sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati

La Sardegna decide di andare alle urne nel 2026 a causa di una richiesta popolare che mira a modificare l’ordinamento giudiziario. Il 22 e 23 marzo, i cittadini sardi si recheranno alle urne per votare un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Questa consultazione coinvolge direttamente la struttura stessa del sistema giudiziario dell’isola, con l’obiettivo di istituire una Corte disciplinare dedicata.

Sardegna al voto: il referendum di marzo e il futuro della giustizia italiana. I cittadini sardi saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo 2026 per un referendum costituzionale che riguarda la riforma dell'ordinamento giudiziario e l'istituzione di una Corte disciplinare. La consultazione, che nasce da una legge approvata dal Parlamento, mira a modificare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, aprendo un dibattito cruciale sul futuro della giustizia in Italia. Il calendario e le modalità di voto. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15.

Referendum Giustizia 2026: ogni voto conta per la separazione delle carriereIl referendum sulla giustizia del 2026 è stato annunciato dal governo e si terrà il 22 e 23 marzo, per decidere se dividere le funzioni tra giudici e pubblici ministeri.

Presentato il comitato pescarese del "Si" al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistratiIl 23 febbraio, nello studio legale Di Benedetto - Toppetti, è stato ufficialmente presentato il comitato pescarese a favore del

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 14/01/2026

