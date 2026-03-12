Marco Rizzo | ‘mia moglie derubata in metro non faranno un giorno di galera Votate Sì’

Una donna è stata derubata in metropolitana a Milano, secondo quanto riferito, e la vittima è la moglie del leader di Democrazia sovrana e popolare. Rizzo ha condiviso la notizia sul suo profilo Facebook, allegando anche una parte della denuncia presentata alla polizia di Linate. In un commento pubblico, ha commentato che i responsabili non passeranno un giorno in carcere e ha invitato a votare Sì.

Derubata in metropolitana a Milano. Sembra una storia come tante, ma in questo caso la vittima è la moglie di Marco Rizzo, il leader di Democrazia sovrana e popolare, che si è sfogato sul suo profilo Facebook, pubblicando anche uno stralcio della denuncia presentata alla polizia di Linate. “Poco fa – ha scritto – hanno derubato mia moglie in metropolitana. Abbiamo dovuto bloccare la carta di credito, il bancomat, la rottura di coglioni per rifare i documenti, per denunciare il furto e le successive rotture nel rifare tutti i documenti”. Poi l’affondo: “Se anche i malviventi, fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Marco Rizzo: ‘mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate Sì’ Articoli correlati Leggi anche: "Mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate sì": lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano La furia di Marco Rizzo: “Hanno derubato mia moglie. Votate Sì al referendum e non ditemi che non c’entra…”Marco Rizzo sceglie un intervento social a sorpresa per annunciare il suo Sì al referendum sulla Giustizia.