Mia moglie derubata in metro non faranno un giorno di galera Votate sì | lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano

Derubata in metropolitana a Milano. Sembra una storia come tante, ma in questo caso la vittima è la moglie di Marco Rizzo, il leader di Democrazia sovrana e popolare, che si è sfogato sul suo profilo Facebook, pubblicando anche uno stralcio della denuncia presentata alla polizia di Linate. “Poco fa - ha scritto - hanno derubato mia moglie in metropolitana. Abbiamo dovuto bloccare la carta di credito, il bancomat, la rottura di coglioni per rifare i documenti, per denunciare il furto e le successive rotture nel rifare tutti i documenti”. Poi l'affondo: “Se anche i malviventi, fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

