A Trastevere, nel cuore di Roma, si trova il locale “Da Enzo al 29”, un punto di riferimento per gli amanti della cucina romana tradizionale. La storia del ristorante si intreccia con quella delle famiglie che lo hanno gestito negli anni, mantenendo vive le ricette e le atmosfere di un tempo. Situato in un angolo tranquillo del quartiere, rappresenta un esempio di continuità tra tradizione culinaria e vita familiare.

L’autentica tradizione culinaria romana nel cuore della Capitale, in un tranquillo e caratteristico angolo di Trastevere. A via dei Vascellari 29 si trova una delle più note trattorie di Roma, “Da Enzo al 29”. Una tappa imprescindibile per chi vuole assaporare la cucina romana tradizionale, senza compromessi e con grande attenzione per la qualità delle materie prime. Dalla carbonara alla gricia, passando per l’amatriciana e le polpette al sugo, senza dimenticare gli inimitabili carciofi alla romana o alla giudia. Un locale tra i più ricercati della città che, con circa un secolo di storia alle spalle, conserva ancora l’atmosfera della Trastevere di un tempo, grazie a piatti abbondanti, un servizio cortese e fedele alle sue origini.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Una storia di famiglia e cucina nel cuore di Roma: il caso “Da Enzo al 29”

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