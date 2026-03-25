Famiglia nel bosco il caso arriva in Senato | ‘Siamo venuti a chiedere di tornare a essere una famiglia’

Il caso della famiglia che vive nel bosco è stato discusso in Senato, dove un rappresentante ha chiesto il ricongiungimento familiare. L’incontro ha suscitato reazioni di emozione e interesse politico, riaccendendo il dibattito pubblico sulla vicenda. La famiglia ha dichiarato di voler tornare a essere unita, mentre il caso è stato oggetto di attenzione mediatica.

Il caso della Famiglia nel bosco arriva in Senato. Tra emozione e politica, l’incontro riaccende il dibattito: ricongiungimento o caso mediatico? Il caso dellaFamiglia nel boscoè approdato oggi a Palazzo Giustiniani. Il presidente del SenatoIgnazio La Russaha accoltoCatherine BirminghameNathan Trevallion, con l’obiettivo, a detta sua di “stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicendaeliminando le rigidità e favorendo così il ritorno a una famiglia unita“. Nel tentativo di toccare la pancia degli ascoltatoriCatherineha letto una lettera in inglese. Con voce rotta dall’emozione ha ringraziato i sostenitori e ha fatto una richiesta esplicita: “Siamo venuti qui a chiedere di essere ascoltati e a chiedere di tornare a essere una famiglia“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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