Una storia dalle Quattro giornate | Luisella la terza notte debutta al Teatro San Carluccio di Napoli

Ci sono ombre che vanno ricordate. Le Quattro Giornate di Napoli sono orgogliosamente ferme nella nostra memoria. Con il loro portato di violenza, di dramma, di sangue. Una donna, Luisella, si muove, in quei giorni, tra i bassi napoletani. Ha un difetto fisico, la gente la individua come una “ scartellata “ ma, per sopravvivere, è dedita al contrabbando. Una vita difficile, complessa che un giorno viene turbata da un episodio estremo. Alla sua porta bussa un uomo, un militare tedesco. E’ ferito ma può essere salvato. E Luisella, senza pensarci troppo, lo aiuta. Questa la trama essenziale di “ Luisella “ (la terza notte ), tratto da un racconto di Nando Vitali che debutta domenica prossima, 10 maggio, al Teatro San Carluccio di Napoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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