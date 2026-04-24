Al Teatro Sancarluccio debutta LUISELLA di Nando Vitali

Al Teatro Sancarluccio debutta “LUISELLA”, uno spettacolo scritto da Nando Vitali. L’adattamento teatrale è stato realizzato da Alessia J Magliacane e Francesco Rubino. Lo spettacolo si basa sul racconto dell’autore, e sarà in scena per un periodo ancora da definire. La rappresentazione vede coinvolti i due attori protagonisti, che portano in scena questa storia. La produzione si inserisce nella programmazione stagionale del teatro.

Alessia J Magliacane e Francesco Rubino hanno curato l'adattamento teatrale dal racconto di Nando Vitali. La regia è sempre di Alessia J Magliacane e le musiche originali di Lobinho. La direzione artistica è di Giuliana Tabacchini e Riccardo Citro. Debutterà domenica 10 maggio (ore 18.00), al teatro Nuovo Sancarluccio di Napoli (via San Pasquale a Chiaia, 49) lo spettacolo teatrale “Luisella (la terza notte)” tratto da un racconto inserito nel volume “Notturno napoletano” di Nando Vitali. Stimato scrittore e critico letterario italiano Vitali, con questo racconto, affronta e descrive una Napoli in uno contesto “notturno”, ambientando il...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Sancarluccio debutta “LUISELLA” di Nando Vitali Notizie correlate Al Teatro Sancarluccio Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!”NAPOLI – Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo... Leggi anche: Metti un Klitschko sul parquet... Il figlio della leggenda del ring Vitali debutta col Monaco Una raccolta di contenuti Si parla di: Anagramma di madre al Sancarluccio; Marisa Laurito compie 75 anni, 5 cose da sapere su di lei. Teatro Sancarluccio, in scena Il segreto di Shakespeare, diretto da Riccardo CitroDa venerdì 20 a domenica 22 marzo (venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle 18), al Nuovo Teatro Sancarluccio si terrà lo spettacolo Il segreto di Shakespeare di Marianna Iannaccone con Vincenzo ... napoli.repubblica.it