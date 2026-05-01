Patrizia Di Martino in Luisella la terza notte al Sancarluccio

Domenica 10 maggio alle 18, il Nuovo Teatro Sancarluccio presenta il debutto di “Luisella (la terza notte)”, uno spettacolo con protagonista Patrizia Di Martino. La rappresentazione è diretta e adattata da Alessia J. La produzione si svolge nel teatro di via Sancarluccio, nel centro della città. La pièce è stata presentata per la prima volta in questa data e ora, con ingresso aperto al pubblico.

Il Nuovo Teatro Sancarluccio ospita, domenica 10 maggio alle 18, il debutto di “Luisella (la terza notte)” che vede protagonista Patrizia Di Martino, con la regia (e l’adattamento) di Alessia J. Magliacane. In scena anche il musicista Lobinho. Si tratta di un monologo tratto da un racconto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Al Teatro Sancarluccio debutta “LUISELLA” di Nando VitaliAlessia J Magliacane e Francesco Rubino hanno curato l'adattamento teatrale dal racconto di Nando Vitali. Anagramma di madre al SancarluccioAl Teatro Sancarluccio, Anagramma di madre si presenta con una chiarezza d’intenti che raramente lascia spazio a fraintendimenti: prendere... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Al teatro Sancarluccio va in scena Luisella - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Il ricordo della mamma di Martino Debiasi: Viveva ogni cosa con entusiasmo, autenticità e sorriso; Elezioni Comunali Angri 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Quattro comuni al voto e attesa per il nuovo sindaco di San Benedetto, tutte le liste e i candidati nella provincia di Ascoli. ( Patrizia Rapposelli) «Maledetto quel campo… gli dicevo sempre “fai attenzione”. L’ho visto lì per terra». Daniele Iobstraibizer, capogruppo dei vigili del fuoco volontari di Meano, nonché testimone di nozze di Martino Debiasi, non accetta la morte del suo co - facebook.com facebook