Venite c’è puzza di marijuana | scoperta una serra con 43 piante arrestato un giovane

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato una serra con 43 piante di marijuana a Castelli Calepio. La scoperta è arrivata grazie alle segnalazioni dei commercianti, che avevano notato un forte odore provenire dall’abitazione del ragazzo. L’intervento dei militari martedì pomeriggio ha portato alla perquisizione, durante la quale sono state sequestrate le piante. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in manette con l’accusa di coltivazione di droga.

Castelli Calepio. I commercianti della zona riferivano di un persistente odore di marijuana. Martedì pomeriggio, 17 febbraio, i carabinieri di Grumello del Monte sono quindi intervenuti perquisendo un 27enne italiano, residente a Villongo ma di fatto domiciliato a Castelli Calepio, già noto alle forze dell'ordine. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato una struttura di coltivazione indoor organizzata, composta da due serre "grow tent" e "grow box", allestite con sistemi di illuminazione artificiale, ventilazione e filtraggio, nonché con apparati automatizzati per la gestione della coltivazione.