Venite c’è odore di marijuana | scoperta una serra con 43 piante arrestato un giovane

Da bergamonews.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelli Calepio. I commercianti della zona riferivano di un persistente odore di marijuana. Martedì pomeriggio, 17 febbraio, i carabinieri di Grumello del Monte sono quindi intervenuti perquisendo un 27enne italiano, residente a Villongo ma di fatto domiciliato a Castelli Calepio, già noto alle forze dell’ordine. All’interno della sua abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato una struttura di coltivazione indoor organizzata, composta da due serre “grow tent” e “grow box”, allestite con sistemi di illuminazione artificiale, ventilazione e filtraggio, nonché con apparati automatizzati per la gestione della coltivazione.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

