Rosa Balistreri nasce il manifesto per il centenario | firme aperte a cittadini e artisti alla Via dei Librai

A Palermo è stato pubblicato un manifesto per celebrare il centenario della nascita di Rosa Balistreri. L’iniziativa invita cittadini e artisti a firmare e a partecipare a un progetto che mira a trasformare la memoria della cantante in un’azione culturale condivisa. La proposta si svolge lungo la Via dei Librai e coinvolge anche istituzioni locali, con l’obiettivo di creare un percorso ampio e partecipato.

Un manifesto per trasformare la memoria in azione culturale e condivisa. A Palermo prende forma il percorso verso il centenario della nascita di Rosa Balistreri con un’iniziativa che punta a coinvolgere cittadini, artisti e istituzioni in un progetto ampio e partecipato. Domenica 19 aprile alle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "No al ritorno alla vecchia viabilità". Nasce il Comitato dei 100 cittadiniCento cittadini per impedire il ritorno alla vecchia viabilità, il senso unico, in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano e trovare soluzioni... "In forma di rosa": lo spettacolo di Totò Nocera su Rosa BalistreriLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica...