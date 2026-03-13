In forma di rosa | lo spettacolo di Totò Nocera su Rosa Balistreri

Domenica 15 marzo alle ore 19 si terrà una prova aperta al pubblico dello spettacolo “In forma di rosa” di Totò Nocera, dedicato a Rosa Balistreri. Lo spettacolo non parla direttamente di Rosa Balistreri ma vede sul palco Laila Celi, Eleonora Landi e Stella Nocera. La rappresentazione si svolge in un ambiente aperto e coinvolgente, con un pubblico invitato a partecipare.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica 15 marzo, alle ore 19, prova aperta al pubblico di “In forma di rosa”, spettacolo di Totò Nocera su Rosa Balistreri, che non parla di Rosa Balistreri, con Laila Celi, Eleonora Landi e Stella Nocera. Assistenza coreografica e movimenti di scena di Giuseppe Muscarello. Lo spettacolo è un ritratto poetico, dedicato all’interprete più rappresentativa della musica popolare del Sud. È un’isola. È la montagna sul mare. Terra arida. È una voce roca. È una poesia di Pier Paolo Pasolini. È un fiore e pure le spine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

"I Beati Paoli": i ragazzi del Capo in scena al teatro Don Bosco Ranchibile, sulle note di Rosa BalistreriUna Palermo “segretissima” tra vicoli nascosti, cripte, catacombe e passaggi sotterranei.

Donatella Finocchiaro arriva in città: sarà Rosa Balistreri in un viaggio tra dolore, orgoglio e memoria“Rosa cunta e canta” è un omaggio teatrale alla cantautrice simbolo della tradizione siciliana.