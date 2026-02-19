Prolungamento importante per cittadini e turisti | la nuova pista ciclabile di via Manin è aperta

La nuova pista ciclabile di via Manin a Cesenatico è stata aperta lunedì, causando un cambiamento nel traffico locale. La strada, lunga 250 metri, collega diverse case e negozi situati vicino alla ferrovia, offrendo un percorso sicuro ai ciclisti. La realizzazione mira a incentivare l’uso della bicicletta e migliorare la mobilità nel quartiere. Molti residenti e commercianti hanno già provato il nuovo tracciato, che permette di spostarsi più facilmente senza dover passare per le strade più trafficate. Ora, la pista si integra nel miglioramento complessivo della zona.

A Cesenatico investimento totale da 170.000 euro con 100.000 che arrivano dal bando regionale "Bike to work" È ufficialmente aperta a Cesenatico la nuova pista ciclabile di via Manin, un percorso pedonale di 250 metri pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. L'intero tratto è stato anche dotato di pubblica illuminazione. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale di 170.000 euro con 100.000 che arrivano dal bando regionale "Bike to work". "Questa amministrazione sta portando avanti da anni un lavoro sulla mobilità sostenibile, e anche questo nuovo tratto di ciclabile si muove proprio in questa direzione: sono 250 metri strategici per residenti e attività commerciali di questa zona", le parole del sindaco Matteo Gozzoli.