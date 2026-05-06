Una follia d’amore Il potere del teatro nella cura dell’anima convegno alla Camera

Giovedì 7 maggio, alle 10.30, si terrà un convegno nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati intitolato “Una follia d’amore. Il potere del teatro nella cura dell’anima”. L’evento coinvolgerà relatori e partecipanti provenienti da diversi ambiti, con l’obiettivo di discutere il ruolo del teatro nel benessere emotivo e psicologico. L’iniziativa si inserisce in un contesto di approfondimento sulle pratiche culturali e terapeutiche legate all’arte scenica.

ROMA - Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Una follia d’amore. Il potere del teatro nella cura dell’anima”. Si prevede nell'occasione un intervento della segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. Nel corso dell'evento viene proiettato il film "Il Principe della Follia", scritto e diretto da Dario D'Ambrosi. Il dibattito, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Una follia d’amore. Il potere del teatro nella cura dell’anima”, convegno alla Camera Notizie correlate “Il senso del servizio alle Istituzioni”, convegno alla Camera giovedì 30 aprileROMA – Giovedì 30 aprile, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà il convegno dal titolo “Il senso del servizio... Alla Camera il convegno trasversale sul gioco lancia l'allarme: senza una riforma equilibrata il settore muoreSi sente sempre dire che i politici litigano sempre su tutto, mentre sul gioco invece sembrano avere tutti una visione simile: se il riordino del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Principe della Follia, Il Trailer Ufficiale del Film di Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico - HD - Film (2025); Il libro che ha sfidato il mondo: perché l’Elogio della follia è il manuale di sopravvivenza più moderno di sempre; Pensavo fosse amore, un videoclip tra realismo e teatro urbano; Francesco Lanzillotta: Nei Puritani il genio di Bellini. Question time alla Camera: boom di iscritti anche agli Its Academy: da circa 11mila del 2020 ai 40.854 attuali, a fronte di un target di 22mila. - facebook.com facebook Oggi alla Camera, da Alpino, nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, per celebrare la forza di chi seppe ricostruire “com’era e dov’era”. Una ferita indelebile nella storia della nostra comunità, trasformata in esempio e ricostruzione, con gli Alpin x.com