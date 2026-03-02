Alla Camera il convegno trasversale sul gioco lancia l' allarme | senza una riforma equilibrata il settore muore

Alla Camera si è svolto un convegno che ha evidenziato le criticità del settore del gioco, con un appello a una riforma equilibrata per evitarne il declino. Sono intervenuti rappresentanti di diverse forze politiche e associazioni di categoria, sottolineando la necessità di intervenire per garantire sostenibilità e regole chiare. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale e sulle possibili soluzioni.

Si sente sempre dire che i politici litigano sempre su tutto, mentre sul gioco invece sembrano avere tutti una visione simile: se il riordino del gioco fisico non arriverà in tempi rapidi e con un impianto equilibrato, migliaia di piccole e medie imprese italiane rischiano di sparire, portandosi dietro decine di migliaia di posti di lavoro. L'allarme è stato lanciato nella Sala della Lupa di Montecitorio, al convegno "Le nuove regole del gioco" che ha riunito esponenti di tutti gli schieramenti, con un messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana a sottolineare la centralità del tema. L'appuntamento è stato promosso dal deputato Andrea De Bertoldi con i Liberali Cristiano-Democratici (Lega) che ha messo al centro i temi posti dagli operatori. Il primo nodo sollevato è l'assenza di un confronto reale, Francesco Gatti, presidente del tavolo tecnico operatori Sapar, il sindacato che rappresenta circa duemilacinquecento aziende del settore