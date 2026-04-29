Il senso del servizio alle Istituzioni convegno alla Camera giovedì 30 aprile

Il prossimo giovedì 30 aprile si terrà un convegno presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, dedicato al tema “Il senso del servizio alle Istituzioni”. L’evento si svolge in occasione del centenario della nascita del professor Guglielmo Negri e coinvolge rappresentanti istituzionali e accademici. La giornata prevede interventi e discussioni sui ruoli e le responsabilità dei servizi alle istituzioni pubbliche.

ROMA – Giovedì 30 aprile, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà il convegno dal titolo “Il senso del servizio alle Istituzioni”, in occasione del centenario della nascita del professor Guglielmo Negri. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 17. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il senso del servizio alle Istituzioni”, convegno alla Camera giovedì 30 aprile 2026 Awards Banquet - Chamber of Commerce in Fairfield, Iowa Notizie correlate Tutorial Graduatorie ATA 24 mesi, preferenze, servizio e non solo: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola) LIVE Giovedì 30 aprile alle 14:00C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere... Audizioni su elezioni Camera e Senato martedì 28 e giovedì 30 aprileROMA – Martedì 28 aprile, la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rigore e senso delle istituzioni al servizio del territorio: il ringraziamento della presidente Proietti a Raffaele Cantone; Il senso del servizio alle Istituzioni – Giovedì alle 17 diretta webtv; Il senso del servizio alle Istituzioni – Giovedì alle 17 diretta webtv; Rigore e senso delle istituzioni al servizio del territorio: il ringraziamento della presidente Proietti a Raffaele Cantone. Il senso del servizio alle Istituzioni, convegno alla Camera giovedì 30 aprileROMA - Giovedì 30 aprile, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si svolgerà il convegno dal titolo Il senso del servizio alle ... lopinionista.it La saggezza partenopea al servizio delle istituzione, il memoir del figlio GiulioA questo punto occorre affidarsi alle pagine del libro di Giulio, uno dei due figli (l’altro, il maggiore, è Giovanni), dalle quali emerge il Napolitano privato, interpretato attraverso gli affetti ... repubblica.it Negli ultimi anni e in particolare dopo il Covid sono cambiate le richieste della società alle istituzioni pubbliche, che la politica è chiamata a interpretare e il management pubblico a trasformare in servizi: focus Bocconi sull’evoluzione percepita dai Dg - facebook.com facebook