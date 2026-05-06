Una donna negli Stati Uniti ha raggiunto la remissione di un tumore al braccio senza aver seguito alcuna terapia medica. La scoperta è stata comunicata da un medico che ha seguito il suo caso. Finora, non sono stati forniti dettagli sulle modalità che hanno portato a questa remissione spontanea. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità medica e scientifica, suscitando interesse sulla possibilità di cambiamenti nel trattamento oncologico.

AGI - Una donna con un tumore al braccio è ora in remissione pur non avendo ricevuto alcun trattamento. L'eccezionale risvolto sembra essere collegato a una biopsia effettuata per diagnosticare la malattia, che ha innescato una risposta immunitaria contro il cancro. Si tratta di uno dei soli nove casi noti in cui una biopsia ha rivelato un tumore di questo tipo, che aveva colpito il tessuto connettivo, poi scomparso nel giro di poche settimane. Il caso è stato descritto sulla rivista Cureus: Journal of Medical Science. La donna, di 59 anni, aveva notato un nodulo in rapida crescita qualche settimana prima di chiedere aiuto, quando aveva raggiunto i 2 centimetri di diametro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Una donna in Usa è in remissione dal tumore senza alcuna cura

Multi SubBetrayed by His Fiancée, He Reborn With an Ancient Tower

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