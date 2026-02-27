Bianca Balti a Sanremo 2026 | il tumore in remissione l' amore per Alessandro e le figlie

La modella Bianca Balti parteciperà alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti e Laura. A 41 anni, ha annunciato di essere in remissione da un tumore che aveva affrontato in passato. È sposata con Alessandro e ha due figlie. La sua presenza sul palco rappresenta un momento importante della manifestazione.

Dopo Can Yaman nella prima serata, il trio composto da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo nella seconda serata e Irina Shayk e Ubaldo Pantani nella terza, sarà Bianca Balti a co-condurre la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. La supermodella italiana tornerà all'Ariston venerdì 27 febbraio, un anno dopo aver co-condotto con successo la seconda serata di Sanremo 2025 insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Per la 41enne si tratterà della terza volta sul palco dell'Ariston. Oltre allo scorso anno, infatti, Bianca era stata ospite della serata finale di Sanremo 2013, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bianca Balti in conferenza a Sanremo: “Ho una mutazione genetica che potrebbero avere anche le mie figlie”Bianca Balti in conferenza stampa a Sanremo 2026, prima della quarta serata, racconta il periodo buio da cui sta uscendo, dopo la malattia.

