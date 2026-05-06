Una doccia fredda la chiusura del nostro programma su Rai Radio 2 ad una settimana dal rientro La maternità? Ho fatto scelte che hanno avuto conseguenze anche sul lavoro | parla Carolina Di Domenico

Nelle ultime ore, è stata annunciata la chiusura del programma radiofonico su Rai Radio 2, a una settimana dal ritorno in onda. La conduttrice ha spiegato che la maternità ha influito sulle sue decisioni lavorative, portandola a fare scelte che hanno avuto ripercussioni sul suo impegno professionale. Dopo anni di attività in televisione, tra programmi di intrattenimento e trasmissioni musicali, ora si apre una nuova fase dedicata al teatro.

Un nuovo inizio per Carolina Di Domenico, dopo tanta televisione (dagli inizi degli anni 2000 da Disney Club a MTV) e radio arriva il teatro. La conduttrice fino al 17 maggio è in scena con Paolo Calabresi in “ Tutti gli uomini che non sono” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. “Una follia totale. Mi sono buttata anche lì. Il teatro è completamente diverso da ciò che sono abituata a fare, che è in gran parte legato all’estemporaneità: – ha detto a Vanity Fair – c’è un copione ma soprattutto c’è il pubblico, che cambia ogni sera. È lui che determina il ritmo, le emozioni. Pensavamo che alcune parti fossero drammatiche e invece fanno ridere, o il contrario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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