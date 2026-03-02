Morte Domenico Caliendo il dottor Guido Oppido su Rai 3 | Ho fatto ciò che dovevo fare sono una vittima

Il dottor Guido Oppido ha dichiarato su Rai 3 di aver agito secondo quanto previsto, affermando di essere una vittima nella vicenda della morte di Domenico Caliendo. Il bambino, in attesa di un cuore trapiantato, è deceduto a causa di un danno riportato durante il trasporto in un contenitore di ghiaccio secco. Nuovi dettagli emergono sulla gestione del trasporto e sulle responsabilità coinvolte.

Nuovi sviluppi sulla vicenda della morte di Domenico Caliendo, il bambino destinato ad un cuore trapiantato danneggiato a causa del trasporti in un contenitore di ghiaccio secco. Alle telecamere del programma “Lo stato delle cose” di Massimo Giletti, in onda su Rai 3, il chirurgo incaricato dell'intervento, Guido Oppido, è stato intercettato da un giornalista all'esterno del suo appartamento. «Ho fatto tutto quello che dovevo fare, e anche bene - ha detto il medico - Non merito di essere trattato così». Domenico Caliendo, la manager del Monaldi: «Le indagini interne partite il 30 dicembre» Davanti alle telecamere ha dichiarato, visibilmente provato: «Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il chirurgo che ha operato Domenico al Monaldi: “Ho fatto tutto quello che dovevo fare, anche bene”Guido Oppido, il chirurgo che ha eseguito il trapianto di cuore, poi fallito, al piccolo Domenico Caliendo, è stato raggiunto da una troupe della...

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni...

