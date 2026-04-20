Decreto Sicurezza Magi distribuisce cannabis alla Camera usando i fogli del disegno di legge

Il leader di +Europa ha utilizzato i fogli del disegno di legge di conversione del Decreto Sicurezza per suddividere e distribuire cannabis all’interno della Camera. L’episodio si è verificato durante la seduta parlamentare, quando Magi ha preso alcuni fogli del testo legislativo e li ha trasformati in bustine di sostanza. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti e generato commenti tra i parlamentari.

Il leader di +Europa Riccardo Magi si appoggia sul testo del Disegno di legge di conversione del “Decreto Sicurezza” per dividere in bustine della cannabis a Montecitorio e distribuirla. Il gesto di disobbedienza civile in occasione del “420”, data anglosassone per il 20 aprile, giorno dedicato alla cannabis e al contrasto al proibizionismo sulle sostanze stupefacenti. La data cade negli ultimi giorni di dibattito sul ddl di conversione in legge del “Decreto Sicurezza” approvato dal Senato e al voto definitivo alla Camera questa settimana. “Mentre nel mondo si festeggia il 420, aprendo magari una discussione su un consumo consapevole, le Istituzioni italiane fanno questa schifezza di decreto sicurezza che tra le tante cose incostituzionali porta una norma sulla lieve entità che stringe ancora questa fattispecie autonoma”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto Sicurezza, Magi distribuisce cannabis alla Camera usando i fogli del disegno di legge Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Magi (+Eu) porta e cede cannabis alla Camera Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Panoramica sull’argomento Decreto Sicurezza, Magi distribuisce cannabis alla Camera usando i fogli del disegno di leggeIl leader di +Europa Riccardo Magi si appoggia sul testo del Disegno di legge di conversione del Decreto Sicurezza per dividere in bustine della cannabis a Montecitorio e distribuirla. Il gesto di ... lapresse.it Dl sicurezza, Magi (+Eu): su iter abbiamo scritto a MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) – Sull’iter dell’esame del decreto sicurezza a Montecitorio, venerdì ci siamo rivolti al presidente della Camera, ma non avendo ottenuto risposte, abbiamo scritto anche al pr ... askanews.it