Una proposta di legge per istituire Pescara Città Metropolitana | l' iniziativa del deputato Sottanelli Azione

È stata presentata una proposta di legge che mira a istituire la Città Metropolitana di Pescara, con l’obiettivo di superare le difficoltà legate alla gestione di un Comune unico. La proposta è stata avanzata da un deputato di Azione e prevede la creazione di una nuova entità amministrativa nella zona. La discussione sull’argomento riguarda principalmente le modalità di organizzazione territoriale e le funzioni che questa nuova amministrazione dovrebbe assumere.

“Superare l’impasse di un Comune unico” e puntare sull’istituzione della Città Metropolitana di Pescara. Ed è proprio questo che, con una proposta di legge depositata alla camera, il deputato abruzzese di Azione Giulio Sottoanelli, chiede.L'obiettivo è bypassare la fusione con Montesilvano e.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Città metropolitana, la minoranza presenta una proposta di regolamento d’Aula: "Si sblocchi lo stallo"A quasi un anno dall'insediamento il Consiglio metropolitano non ha ancora un regolamento d'Aula e così, per superare quello che definiscono “uno... L’iniziativa di Città Metropolitana. Mettiamo il razzismo in fuorigioco. Lo sport fa rima con inclusioneGiornata contraddistinta da quattro pareggi per le rappresentative della Toscana nel Torneo delle Regioni in Puglia. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione; Chieti, Carbone lancia la proposta: Stipendio legato ai risultati, taglio del 30% per sindaco e giunta. Una proposta di legge per istituire Pescara Città Metropolitana: l'iniziativa del deputato Sottanelli (Azione)Questa per il deputato la soluzione per creare un unicum con Montesilvano e Spoltore visti i ritardi dovuti all’assenza di un percorso condiviso per la fusione. Una realtà come questa, afferma, potreb ... ilpescara.it Pescara Città Metropolitana: l’On. Giulio Sottanelli presenta alla Camera la proposta di legge(wn24)-Roma – Una proposta di legge per istituire la Città Metropolitana di Pescara. È quella presentata oggi, lunedì 4 maggio, dal deputato abruzzese di Azione Giulio Sottanelli con l’obiettivo di in ... wallnews24.it Oggi alle ore 13.00 presenterò alla Camera dei Deputati la proposta di legge per istituire la nuova Città metropolitana medio-adriatica. Una proposta che va oltre la fusione, che ho sempre sostenuto, ma che oggi appare una strada superata: il sentimento diffu - facebook.com facebook