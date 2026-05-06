‘Una cultura coloniale italiana?’ si conclude il ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano

Giovedì 7 alle 17.30 si terrà l'ultimo appuntamento di un ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. La conferenza sarà tenuta dal dottore Gianmarco Mancosu, docente all’Università di Macerata, e avrà come titolo ‘Una cultura coloniale italiana?’. L’evento si inserisce in una serie di incontri che hanno esplorato vari aspetti del tema coloniale nel contesto storico italiano.

Giovedì 7 alle 17.30, presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, si conclude il ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano, con la conferenza del dottore Gianmarco Mancosu (Università di Macerata) sul tema ‘Una cultura coloniale italiana?’.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: ‘Il sogno eurafricano’, terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano Si conclude il ciclo di incontri “Pagine verdi– Incontri con l’autore”Arezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri “PAGINE VERDI –... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aperitivo culturale | L'Africa in deposito: oggetti coloniali nei musei trentini; Storia, errori e omissioni: la rimozione del colonialismo; Sistema coloniale. Ecco la folle teoria sulle candidature degli stranieri nei partiti italiani; Colonialismo: doppio appuntamento al Circolo Aurora e al Pionta. Il Museo dell’Opacità e le pagine buie del colonialismo italianoLa storia del colonialismo italiano è come un boccone indigesto, non va giù né su. E’ quello che ho pensato – parafrasando il giudizio di Alessandro Triulzi, storico dell’Africa – mentre scendevo le ... ilfoglio.it Una Giornata Particolare: El Alamein e la fine del sogno coloniale italiano, stasera su La7Tra jeep nel Sahara e ricordi dei caduti, questa sera, 12 novembre, la nuova puntata di Una Giornata Particolare farà rivivere una delle pagine più dure della Seconda guerra mondiale. Il deserto ... movieplayer.it Un patrimonio di immagini che attraversa storia, cultura e memoria: il Mudif arricchisce le proprie collezioni con un fondo fotografico unico sull’Eritrea coloniale. Un viaggio visivo tra arte e vita quotidiana che merita attenzione. #Cultura #Storia Leggi di più: - facebook.com facebook