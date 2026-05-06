"Tutti dovrebbero partecipare a questa iniziativa e mi auguro che Pisa risponda in massa". L’iniziativa in questione è la ’Run for Airc’, ovvero una corsa-camminata non competitiva a sostegno della ricerca oncologica che si terrà domenica 17 maggio con partenza (e arrivo) in piazza del Duomo. I partecipanti potranno scegliere di cimentarsi su due distanze: 5 o 10 chilometri e – con la maglietta ufficiale dell’evento – anche accedere gratuitamente ad alcuni luoghi culturali della città come Palazzo Blu, la Normale o il Duomo. Il centro della giornata, tuttavia, è la raccolta fondi per sostenere la ricerca contro il cancro. "Questa iniziativa ci tocca tutti – spiega l’assessore Frida Scarpa –: queste malattie affliggono familiari, amici e, più in generale, la società.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una corsa per sostenere la ricerca: "Tutti coivolti: Pisa sia presente"

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