Durante un'intervista, Elena Santarelli ha condiviso un episodio riguardante il suo passato sentimentale con l’ex calciatore Bernardo Corradi. Ha raccontato di aver risposto a una collega, che le aveva chiesto com’era stare con lui, dicendo che sapeva che era stata con lui e che l’aveva lasciata su un taxi alle quattro del mattino. Il racconto risale ai tempi dei primi incontri tra i due.

Elena Santarelli, dopo l’ospitata a Belve, torna a raccontarsi a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, e lo fa con un aneddoto che risale ai tempi dei primi flirt con il suo attuale marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Tutto parte da un ricordo: “Ero una pupetta, ero proprio piccolina, ero agli inizi della mia relazione con Bernardo. Vado a Manchester, il mio cellulare non funzionava. Lui mi dà il secondo cellulare, il classico secondo cellulare dei calciatori. ne hanno sempre due o tre, pure lui ce n’aveva due o tre evidentemente”., La Balivo interviene subito curiosa: “Come mai? Come mai due o tre?” e la Santarelli prosegue: “Vabbè, ne aveva due, gliene avevano dato uno in più, diciamo così.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una collega mi chiese come fosse stare con Bernardo, le risposi ‘perché lo chiedi? So che ci sei stata e ti ha messo su un taxi alle 4 del mattino'”: il racconto di Elena Santarelli su Corradi

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