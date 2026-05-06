Un video su TikTok poi la fuga | così una 45enne è scappata da tre anni di violenze

Una donna di 45 anni ha deciso di lasciare il suo precedente stile di vita dopo aver visto un video su TikTok in cui veniva fornito il contatto di un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza. Dopo aver preso il numero, ha contattato l’organizzazione e ha avviato il percorso per uscire da tre anni di violenze. La sua scelta ha portato alla sua fuga da una situazione difficile e a un nuovo inizio.

FABRIANO – È partita da TikTok la sua via di fuga. Ha visto scorrere sullo schermo il numero di un’associazione che aiuta donne maltrattate e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Così una 45enne tunisina è uscita da quella che ha definito «un inferno di tre anni», fatto di botte, minacce e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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