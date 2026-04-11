Camionista filma video su TikTok alla guida e travolge ambulanza | 5 anni per la strage sull’A1

Un incidente grave si è verificato sull’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Un autotrasportatore di 59 anni, che aveva registrato un video mentre era alla guida, ha causato un incidente coinvolgendo un’ambulanza e provocando la morte di tre persone. La vicenda è avvenuta il 4 agosto 2025, e l’autista è stato condannato a cinque anni di reclusione.

Cinque anni di reclusione per l’autotrasportatore di 59 anni che il 4 agosto 2025 ha provocato un drammatico incidente sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Il tir guidato dall’uomo ha tamponato violentemente un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, ferma a causa del traffico. Le indagini della polizia stradale hanno evidenziato un dettaglio decisivo: al momento dell’incidente, il conducente del mezzo pesante stava utilizzando lo smartphone per registrare video da pubblicare su TikTok. Una distrazione che si è rivelata fatale. Secondo gli inquirenti, l’uomo era consapevole dei rischi legati al suo comportamento, motivo per cui la procura ha contestato il reato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla colpa cosciente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Camionista filma video su TikTok alla guida e travolge ambulanza: 5 anni per la strage sull’A1 Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia... Stava girando video per TikTok e centrò un’ambulanza con il suo tir: 5 anni all’austista della strage sull’A1Cinque anni per il camionista che il 4 agosto del 2025 tamponò un’ambulanza in coda nall’A1 causando tre morti: l’uomo, Fabio M.