Sarah Ferguson è scappata in una clinica svizzera da 15mila euro al giorno ma ha paura di essere trovata e si sposta di continuo | la fuga dopo lo scandalo Epstein

Sarah Ferguson ha lasciato il suo appartamento dopo aver deciso di trasferirsi in una clinica svizzera costosa, temendo di essere rintracciata. La donna si sposta frequentemente tra diverse località, cercando di sfuggire a un passato complicato e alle voci che la circondano. La sua fuga, alimentata da timori di esposizione, ha attirato l’attenzione di chi la segue da vicino. La sua recente scelta di cambiare continuamente indirizzo ha suscitato molte domande sulla sua reale situazione.

Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Qualcuno l’ha definita “globe trotter”, una giramondo, praticamente in fuga dal suo passato, dal suo ex marito e dal rischio di fare la stessa fine. Gli ultimi avvistamenti risalgono al 12 dicembre, quando in St James’s Palace ha partecipato al battesimo della nipotina Athena, ultima nata a casa della figlia Beatrice. Successivamente avrebbe fatto una comparsata al Royal Lodge, la residenza dove ha vissuto gli ultimi anni insieme all’ex marito e che, da giovedì, è stata aperta alle perquisizioni della polizia che resterà lì almeno fino a lunedì prossimo. In assoluta discrezione, poi, sarebbe andata in Qatar insieme alla figlia Eugenie e successivamente a Miami con il genero di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dov’è Sarah Ferguson? Ricoverata in una clinica di lusso da 15mila euro al giornoSarah Ferguson è stata ricoverata in una clinica di lusso da 15 mila euro al giorno, dopo aver avuto problemi di salute.

Caso Epstein: dopo Andrea e Sarah Ferguson, lo scandalo travolge anche la figlia EugenieIl caso Epstein coinvolge ora anche Eugenie, figlia di Sarah Ferguson, dopo che Andrea e Sarah Ferguson sono stati messi sotto i riflettori.

