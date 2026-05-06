Un viaggio nel tempo tra pietre abbandonate e natura selvaggia a Val di Fantella

Un viaggio tra pietre in rovina e natura rigogliosa, nel cuore di una valle abbandonata, dove si percepisce l’eco di un passato recente. Qui, le strutture dismesse testimoniano un’occupazione umana ormai scomparsa da decenni, lasciando spazio alla vegetazione che si prende progressivamente il suo territorio. La zona conserva tracce di un’esistenza passata, con edifici e sentieri ormai avvolti dalla vegetazione selvaggia, che si insinua tra le rovine.

Esistono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato al secondo dopoguerra, quando l’esodo verso le città lasciò intere valli al silenzio e alla riconquista della natura. Uno di questi angoli segreti è la Val di Fantella, una perla nascosta dell’Alto Appennino forlivese che il prossimo 24 maggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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