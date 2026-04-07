Alpi Apuane | tra marmo e natura il viaggio nel film di Valter Torri

Un nuovo documentario dedicato alle Alpi Apuane sarà presentato da Valter Torri in due eventi programmati per il 10 e 17 aprile, nelle città di La Spezia e Carrara. Il film si focalizza sulla relazione tra le montagne e il lavoro del marmo, offrendo immagini e riprese della regione. La proiezione si inserisce in un ciclo di incontri che coinvolge pubblico e appassionati di natura e cultura locale.

Valter Torri presenterà il suo documentario sulle Alpi Apuane con due appuntamenti fissati per il 10 e 17 aprile, tra La Spezia e Carrara. Il progetto, curato da DocumentAria Film, mette in luce l’ecosistema unico di queste montagne. L’opera cinematografica si concentra sulla simbiosi tra le risorse idriche e la struttura rocciosa del territorio. Questo legame ha generato un ambiente dove convivono specie animali di diverse dimensioni, vegetazione rara e insetti o anfibi particolari. Il racconto visivo attraversa paesaggi che portano i segni profondi delle cave di marmo. Tale trasformazione antropica spinge chi guarda a riflettere sulla tutela di un habitat prezioso ma estremamente vulnerabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpi Apuane: tra marmo e natura, il viaggio nel film di Valter Torri "Tra natura e quota”, le Apuane di Giovanni StortiArezzo, 18 gennaio 2026 – Scalare in sicurezza ma con ironia la più antica ferrata d’Italia, quella del Monte Procinto; scoprire la biodiversità di... Un viaggio nel traffico della Binasca. Tra l’Americ, torri-nido e discaricheDiciotto chilometri di asfalto che corrono da Melegnano a Binasco, fra poli industriali e tratti di campagna. Temi più discussi: La ricchezza geologica delle Alpi Apuane: scoperto un nuovo minerale; Aperifilm CAI Giovani: quattro serate a Genova: Alpi Apuane, Val Maira, Alta Via e K2; Alpi Apuane, una storia straordinaria, doppia presentazione per il documentario di Valter Torri; Provincia Cosmica. C’è uno scultore che vive nel silenzio delle Alpi Apuane. Provincia Cosmica. C’è uno scultore che vive nel silenzio delle Alpi ApuaneIl nuovo ospite della rubrica Provincia Cosmica è Fabrizio Prevedello: nel suo lavoro convivono scultura, paesaggio e silenzio delle Alpi Apuane ... artribune.com Alpi Apuane: torna ‘Musica sulle Apuane’, 14 eventi tra natura, cultura e sostenibilitàDal 25 aprile a settembre concerti e spettacoli in quota gratuiti: trekking, collaborazioni e nuove iniziative per un festival che unisce territorio, ambiente e comunità ... luccaindiretta.it Scoperto un minerale unico al mondo nelle cave delle Alpi Apuane. Si chiama «delchiaroite», in onore al suo scopritore, il novo minerale unico al mondo scoperto nella cava di Colonnata. Le analisi dell’Università di Pisa e la certificazione internazionale. Test - facebook.com facebook Scoperto un minerale unico al mondo nelle cave delle Alpi Apuane x.com