Alpi Apuane | tra marmo e natura il viaggio nel film di Valter Torri

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo documentario dedicato alle Alpi Apuane sarà presentato da Valter Torri in due eventi programmati per il 10 e 17 aprile, nelle città di La Spezia e Carrara. Il film si focalizza sulla relazione tra le montagne e il lavoro del marmo, offrendo immagini e riprese della regione. La proiezione si inserisce in un ciclo di incontri che coinvolge pubblico e appassionati di natura e cultura locale.

Valter Torri presenterà il suo documentario sulle Alpi Apuane con due appuntamenti fissati per il 10 e 17 aprile, tra La Spezia e Carrara. Il progetto, curato da DocumentAria Film, mette in luce l’ecosistema unico di queste montagne. L’opera cinematografica si concentra sulla simbiosi tra le risorse idriche e la struttura rocciosa del territorio. Questo legame ha generato un ambiente dove convivono specie animali di diverse dimensioni, vegetazione rara e insetti o anfibi particolari. Il racconto visivo attraversa paesaggi che portano i segni profondi delle cave di marmo. Tale trasformazione antropica spinge chi guarda a riflettere sulla tutela di un habitat prezioso ma estremamente vulnerabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

alpi apuane tra marmo e natura il viaggio nel film di valter torri
© Ameve.eu - Alpi Apuane: tra marmo e natura, il viaggio nel film di Valter Torri

"Tra natura e quota”, le Apuane di Giovanni StortiArezzo, 18 gennaio 2026 – Scalare in sicurezza ma con ironia la più antica ferrata d’Italia, quella del Monte Procinto; scoprire la biodiversità di...

Un viaggio nel traffico della Binasca. Tra l’Americ, torri-nido e discaricheDiciotto chilometri di asfalto che corrono da Melegnano a Binasco, fra poli industriali e tratti di campagna.

Temi più discussi: La ricchezza geologica delle Alpi Apuane: scoperto un nuovo minerale; Aperifilm CAI Giovani: quattro serate a Genova: Alpi Apuane, Val Maira, Alta Via e K2; Alpi Apuane, una storia straordinaria, doppia presentazione per il documentario di Valter Torri; Provincia Cosmica. C’è uno scultore che vive nel silenzio delle Alpi Apuane.

Provincia Cosmica. C’è uno scultore che vive nel silenzio delle Alpi ApuaneIl nuovo ospite della rubrica Provincia Cosmica è Fabrizio Prevedello: nel suo lavoro convivono scultura, paesaggio e silenzio delle Alpi Apuane ... artribune.com

alpi apuane alpi apuane tra marmoAlpi Apuane: torna ‘Musica sulle Apuane’, 14 eventi tra natura, cultura e sostenibilitàDal 25 aprile a settembre concerti e spettacoli in quota gratuiti: trekking, collaborazioni e nuove iniziative per un festival che unisce territorio, ambiente e comunità ... luccaindiretta.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.