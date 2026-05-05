Continua l’incubo della crociera con l’Hantavirus a bordo L’Oms | Possibile contagio uomo-uomo Le Canarie negano lo sbarco

Una nave da crociera con diversi casi sospetti di infezione da Hantavirus si trova ancora al largo di Capo Verde, dove è stato segnalato anche il decesso di tre persone. L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che potrebbe esserci il rischio di contagio tra gli adulti a bordo. Le autorità delle Canarie hanno negato lo sbarco dei passeggeri, mentre la nave rimane ferma in attesa di ulteriori sviluppi.

La nave MV Hondius è bloccata al largo di Capo Verde dopo tre morti e diversi casi sospetti di infezione da Hantavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un’indagine per possibile epidemia e non esclude che ci sia stato, in questo caso, una rara trasmissione tra persone. Partita da Ushuaia, la nave non ha potuto attraccare perché le autorità locali temono il contagio. Si attende l’evacuazione dei malati verso l’Europa e ora anche la Spagna ha negato lo sbarco alle Canarie. Il virus, trasmesso normalmente dai roditori, può causare gravi sindromi respiratorie e non ha una cura. A bordo vi sono passeggeri di diverse nazionalità e sono in osservazione altri casi sospetti, mentre si cerca di capire come sia avvenuto il contagio.🔗 Leggi su Open.online

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