ANGELICA BIANCO INTERGRUPPO PARLAMENTARE AI EMPOWERMENT | ETICA E LEGALITÀ GUIDA PER LA GOVERNANCE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un'interrogazione sulla governance dell'intelligenza artificiale è stata presentata da Angelica Bianco, membro dell'intergruppo parlamentare AI e empowerment. Nel suo intervento, ha sottolineato che etica e legalità devono essere i principi guida per lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie digitali. La sua richiesta mira a rafforzare il rapporto tra innovazione, responsabilità istituzionale e tutela dei cittadini coinvolti.

Rafforzare il legame tra innovazione tecnologica, responsabilità istituzionale e tutela dei diritti è l’impegno al centro dell’attività di Angelica Bianco, esperta di etica dell’Intelligenza Artificiale, autrice e manager della comunicazione, Presidente della Commissione “Empowerment, Etica e Legalità” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”. Direttore di Magi Edizioni, CEO di Bianco Consulting, Presidente di AI4IA – Artificial Intelligence for Italia Africa e Ambassador WBL, prima donna italiana in Europa a ricevere il riconoscimento, Bianco opera nelle relazioni istituzionali tra editoria e innovazione tecnologica ed è Ambassador per la Camera di Commercio ItalAfrica Centrale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

