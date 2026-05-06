Un Tribunale senza più barriere architettoniche ringrazia i volontari che dopo la pensione continuano ad aiutare negli uffici

Nella mattinata di mercoledì, il Tribunale di Rimini ha celebrato la conclusione dei lavori di adeguamento per rendere gli spazi più accessibili ai disabili, con l’installazione di un ascensore e la rimozione delle barriere architettoniche. Durante una piccola cerimonia, l’istituzione ha ringraziato i volontari che, nonostante il pensionamento, continuano a supportare l’attività negli uffici. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ente e dei volontari coinvolti.

Con una piccola cerimonia, nella mattinata di mercoledì, il Tribunale di Rimini ha voluto festeggiare la fine dei lavori per la messa a norma del Palazzo di Giustizia per gli accessi ai disabili, con anche l'installazione di un ascensore per le carrozzine, e allo stesso tempo per ringraziare i.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uffici e negozi più accessibili: a Bari Comune e associazioni di categoria insieme per eliminare le barriere architettoniche L'impianto sportivo "San Francesco" senza barriere architettonicheGrazie al sostegno di Fondazione Cariparo e all’impegno del Comune, l’impianto sportivo diventerà più accessibile, sicuro e funzionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pillola del giorno dopo verso la vendita libera; Scuole bresciane, un’estate di cantieri: 2,6 milioni per rifare aule, impianti e spazi - BresciaToday; Barriere architettoniche in una scuola: il tribunale condanna l'istituto e tutela la studentessa con disabilità; Terre di Pisa, turismo accessibile senza barriere. Senza più barriere e differenze. Al via i corsi di alfabetizzazione per favorire i lavoratori migrantiUn passo importante per la tutela dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori migranti. Nessuna barriera, nessuna differenza. Ad Arcola è stato firmato nei giorni scorsi il ... lanazione.it Barriere architettoniche in una scuola: il tribunale condanna l’istituto e tutela la studentessa con disabilitàUn ascensore che funziona poco e male, una classe al terzo piano, mesi di disagi e umiliazioni. E una famiglia costretta a rivolgersi al giudice per ottenere ciò che la Costituzione garantisce: il dir ... tecnicadellascuola.it Biennale, Buttafuoco: «Non è non è un tribunale, ma un giardino di pace. Avanti con con audacia e libertà come ha detto Mattarella» - facebook.com facebook Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori di un minore che nel 2019 riportò un infortunio durante l’orario scolastico. x.com