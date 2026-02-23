L' impianto sportivo San Francesco senza barriere architettoniche

Grazie al sostegno di Fondazione Cariparo e all’impegno del Comune, l’impianto sportivo diventerà più accessibile, sicuro e funzionale. Lo sport per tutti, nessuno escluso. Con questo obiettivo l'amministrazione comunale di Curtarolo coordinata dal sindaco Martina Rocchio annuncia l'avvio di un importante piano di riqualificazione presso l'impianto sportivo "San Francesco". L'intervento, volto a migliorare l’accessibilità e la sicurezza della struttura, è reso possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cariparo. Il progetto prevede un investimento complessivo di 70mila euro, così ripartiti: 50mila euro (pari all’80% dell’importo) finanziati dalla fondazione Cariparo attraverso lo specifico bando dedicato all’impiantistica sportiva e 20mila euro stanziati direttamente dal comune di Curtarolo a copertura della restante quota. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Verso una Monza senza ostacoli. Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettonicheIl Comune di Monza introduce un nuovo navigatore inclusivo per aiutare chi affronta barriere architettoniche, come rampe mancanti e marciapiedi sconnessi.

Genova apre i Rolli UNESCO a tutti: weekend inclusivo tra arte e storia senza barriere architettoniche.Genova ha deciso di aprire i Palazzi dei Rolli a tutti, rendendo accessibili i monumenti storici durante il fine settimana, per coinvolgere più persone possibile.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sabato 7 marzo inaugurazione del nuovo Centro sportivo di San Fermo e della Palestra di Arrampicata; Sesto bando per l’impianto a Figino; Impianto sportivo nuovo e chiuso: Apritelo; San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato.

La palestra per l’arrampicata. Lo sport olimpico a San Fermo debutta con 132 linee verticaliVarese, pronto il taglio del nastro del nuovo polo da mille metri quadrati vicino alle future scuole. La struttura ospita anche cinque campi da padel coperti, un percorso di parkour e un campo da calc ... msn.com

A Firenze 3,1 milioni per il nuovo impianto sportivo di San MarcellinoFirenze, 23 gennaio 2025 - Un investimento di 3,1 milioni per trasformare l'impianto di San Marcellino, a Firenze, in una struttura sportiva di nuova generazione: i lavori dovrebbero partire ... lanazione.it

SAN FRANCESCO D'ASSISI - facebook.com facebook

La prima ostensione di San Francesco dopo 800 anni, Assisi invasa da 400 mila fedeli: “Qui sentiamo il divino” x.com