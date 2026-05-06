un torneo per marco il ricavato in beneficenza

Un torneo è stato organizzato a favore di Marco, con tutto il ricavato destinato a scopi benefici. L’evento si è svolto nell’arco di una giornata e ha coinvolto diverse squadre amatoriali. I partecipanti hanno contribuito con quote di iscrizione, che sono state interamente devolute. La manifestazione ha visto la presenza di pubblico e ha previsto anche attività collaterali. La somma raccolta sarà consegnata alle associazioni che assistono Marco.

Ci sono rimbalzi che continuano a risuonare nel cuore anche a dieci anni dal fischio finale. Domenica 26 aprile, al Centro Sportivo Bottonelli è stato organizzato un torneo di beneficenza per ricordare Marco Imperato, grande appassionato di basket e tifoso della Virtus, scomparso prematuramente nel 2016 al termine di una lunga malattia. "Vogliamo che il campo sia pieno di vita — si leggeva nell’invito alla manifestazione — e di sport. Proprio come sarebbe piaciuto a Marco". Per l’occasione sono stati inaugurati i nuovi canestri e tabelloni donati dalla famiglia, rappresentata dalla madre Anna Maria Guariniello. Un gesto generoso che si inserisce nel piano di riqualificazione della pista polivalente promosso dal Comune, che vedrà il rifacimento della pavimentazione durante l’estate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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