Ardea torna la Maratonina della Nuova Florida | il ricavato in beneficenza

A Nuova Florida, nel comune di Ardea, il prossimo 27 giugno si terrà la ventesima edizione della Maratonina della Nuova Florida. La manifestazione prevede il ritrovo alle 16 in Largo Milano, all’angolo con via Modena, e la partenza alle 18. L'evento coinvolge atleti e appassionati, con una parte del ricavato destinata in beneficenza. La corsa rappresenta un’occasione di sport e solidarietà per la comunità locale.

Ardea, 24 aprile 2026 – Sport, partecipazione e solidarietà a Nuova Florida. Sabato 27 giugno 2026 torna la Maratonina della Nuova Florida, giunta alla sua 20esima edizione, con ritrovo fissato alle 16 in Largo Milano, all’angolo con via Modena, e partenza prevista alle 18. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Atlantis e dalla Polisportiva Nuova Florida. La gara competitiva si correrà su un percorso cittadino di 9,6 chilometri, articolato in due giri di circuito. La prova è iscritta FIDAL Lazio e prevede rilevazione dei tempi e classifiche. Possono partecipare gli atleti con tesseramento valido per l’anno in corso, secondo quanto indicato nel regolamento della manifestazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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