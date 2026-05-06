Un thriller tra calcio e mistero | a Romentino arriva Giulio Galli con Partita con l’assassino

Il centro culturale "Pio Occhetta" di Romentino ospita un nuovo appuntamento della rassegna "60 minuti d’autore". Venerdì 8 maggio, alle 21, lo scrittore Giulio Galli presenterà il suo ultimo libro, il thriller "Partita con l’assassino", pubblicato da Edizioni Astragalo nel 2025.L'opera si.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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