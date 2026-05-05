Parma italianità e territorio | confronto tra Caterina Galli e Giulio Curatella sul progetto Negozi italiani

A Parma si discute di come valorizzare l’identità e le attività locali, con un confronto tra due figure coinvolte nel progetto “Negozi italiani”. La discussione riguarda le strategie per promuovere i negozi italiani e rafforzare il legame tra territorio e commercio. La questione ha suscitato attenzione nel panorama nazionale, portando alla ribalta temi legati allo sviluppo economico e alla tutela delle tradizioni locali.

Parma torna al centro del dibattito nazionale sui temi dell’identità, dello sviluppo locale e del sostegno alle attività del territorio. Nella nuova puntata del podcast di Giulio Curatella, referente del comitato costituente Venosa e segretario nazionale del movimento Il Mondo al Contrario, è.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Puglia, Maiora punta sul territorio: nuovi negozi a Bari e Barletta Il confronto tra i candidati: "Così salveremo i negozi"Sala gremita per il primo confronto tra i quattro candidati a sindaco alle Amministrative.