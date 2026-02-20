tra le finali in programma la staffetta maschile di short track con pietro sighel e lo sci acrobatico con jole galli

T erzultima giornata di gare, con tante medaglie in palio, in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tornano in pista le due stelle azzurre dei pattini: Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, entrambe prontissime a scrivere ancora una volta la storia delle loro discipline. Francesca Lollobrigida, il secondo oro a Milano Cortina è un capolavoro di resistenza e coraggio X Leggi anche › Viaggio “olimpico” a Verona, aspettando la chiusura di Milano Cortina 2026 In mattinata spazio allo sci acrobatico (specialità skicross) con Jole Galli, nativa di Livigno, che punta al podio. Nel pomeriggio invece Tommaso Giacomel sarà il capitano della squadra italiana di mass start del biathlon in una gara che promette grande spettacolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna Fontana

Leggi anche: Short track, l’Italia chiude il World Tour con i podi di Sighel e della staffetta maschile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Europei Indoor: dodici azzurri in finale; Hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere la finale femminile tra USA e Canada; Posizioni economiche ATA, prove finali diverse tra prima e seconda posizione: quesiti calibrati per profilo e competenze; Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon.

Hockey femminile: Cus tra le finali per la promozione in Elite e l’attesa per gli EuropeiPisa, 13 gennaio 2026 - Due notizie di grande rilievo per il Cus Pisa hockey femminile: la squadra ha conquistato l’accesso alle finali nazionali di A1 Indoor e la centrocampista Matilde Piccinocchi è ... lanazione.it

MG mette in palio tra i clienti i biglietti per le finali di Coppa Davis, di cui è sponsorROMA - Saic Motor Italy celebra la nuova e partnership di MG come auto ufficiale della Coppa Davis con il lancio del concorso esclusivo Match Point: vinci la Coppa Davis con MG. L’iniziativa offre ... repubblica.it

se a fare la domanda fosse l’atleta Questa volta Pietro Sighel ribalta i ruoli e si mette… in versione giornalista Una catch secca, diretta, che sorprende anche Ambesi. La risposta Quella la lasciamo a voi Secondo voi cosa avrà detto Ambesi - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Pietro Sighel resta fuori dalla finale dei 500 metri dello short track. Contatto in pista e l'azzurro chiude ultimo. #ANSA x.com