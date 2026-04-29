Il ricordo di Sergio Ramelli, giovane simpatizzante di ispirazione politica, rimane vivo a 51 anni dalla sua morte. La sua vicenda, avvenuta in circostanze violente, continua a essere ricordata come un esempio di rifiuto della violenza. La Russa ha recentemente ricordato Ramelli sottolineando che il suo nome vive ancora con forza tra le persone, rappresentando simbolicamente questa posizione.

Il ricordo di Sergio Ramelli è ancora fortemente presente nella memoria collettiva. 51 anni dopo, l’omicidio di quel giovane simpatizzante missino, che morì senza nessuna colpa, è impresso nella memoria collettiva e non solo nell’area di destra. A ricordare Ramelli, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Le parole di La Russa: “Ricordo il nostro ultimo incontro”. “ Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni. Non sapevamo, non potevamo immaginare che quel saluto sarebbe divenuto un addio. Sergio era un ragazzo come tanti, un ragazzo di diciannove anni con un futuro davanti e la cui vita invece fu spezzata da una aggressione brutale figlia dell’odio politico di una stagione drammatica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ramelli, il ricordo di La Russa: “Vive sempre con noi, simbolo di rifiuto della violenza”

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