Un raggio di luce nel grigiore | Forlì saluta la perturbazione con un abbraccio di colori

Mercoledì in Romagna è stata caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che ha portato condizioni meteorologiche variabili e un'allerta gialla della Protezione civile. La giornata ha visto il susseguirsi di pioggia e momenti di cielo più terso, influenzando le attività quotidiane dei residenti fin dalle prime ore del mattino. La perturbazione ha portato un cambiamento nel clima della regione, che si è concluso con un'allure più luminosa e colorata.

È stata una giornata all'insegna del dinamismo atmosferico quella vissuta mercoledì in Romagna. Il passaggio di una perturbazione, annunciata attraverso un'allerta gialla di Protezione civile, ha scandito i ritmi dei cittadini fin dalle prime ore del giorno. Già il silenzio della notte tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Se nel buio fitto spunta un raggio di luce, non sempre se ne apprezza in pieno l’importanzaRitornando a volo sull’ argomento guerre, ora dopo ora si ha conferma che sono in atto almeno due tipologie di scontri a fuoco. Leggi anche: Lanciotti in mostra con ’Tracce di Luce e di Colori’ Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'arcobaleno in città del 6 maggio, foto dei lettori; Horses for Good a Forlì: cavalli, arte e musica per il benessere in ospedale; L'ex Gufo tra fiamme e ricordi: dopo l'incendio l'area sarà sotto sequestro. Il sindaco: Cause ancora da chiarire. Un raggio di luce nel grigiore: Forlì saluta la perturbazione con un abbraccio di coloriIl passaggio di una perturbazione, annunciata attraverso un'allerta gialla di Protezione civile, ha scandito i ritmi dei cittadini fin dalle prime ore del giorno ... forlitoday.it La Luce di Betlemme arriva a Forlì: simbolo di pace in un mondo in conflittoLa Luce di Betlemme giunge a Forlì e nelle chiese della Valle del Bidente, un simbolo di pace in un mondo segnato da conflitti. La Luce di Betlemme o della Pace arriverà domani a Forlì e nelle chiese ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Forlì #NoiconVoi - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Forlì #NoiconVoi x.com