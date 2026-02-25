Lanciotti in mostra con ’Tracce di Luce e di Colori’

Anastasia Lanciotti presenta la sua mostra intitolata “Tracce di Luce e di Colori” per via della sua passione per l’arte e l’uso vibrante delle tinte. La pittrice fermana espone opere recenti che ritraggono paesaggi e dettagli quotidiani, catturando la luce naturale. La rassegna si svolge nella Sala degli Incontri del Palazzo dei Priori di Fermo, attirando visitatori interessati alla sua tecnica e alle sue scelte cromatiche. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo 2026.

"Tracce di Luce e di Colori". E' questo il titolo della mostra personale della pittrice fermana Anastasia Lanciotti, ospitata dal 28 febbraio al 31 marzo 2026 presso la Sala degli Incontri del Palazzo dei Priori di Fermo. Le opere esposte raccontano un percorso pittorico intenso e vibrante, dove il colore diventa linguaggio emotivo e la luce emerge come traccia interiore. Attraverso superfici materiche e cromie profonde, l'artista invita lo spettatore a un viaggio sensoriale tra emozione, movimento e respiro, lasciando spazio all'interpretazione personale e all'esperienza intima dello sguardo. "Nel mio lavoro pittorico – spiega l'artista - cerco un dialogo intimo tra luce, colore ed emozione.