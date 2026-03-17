Se nel buio fitto spunta un raggio di luce non sempre se ne apprezza in pieno l’importanza

Nel corso delle ultime ore sono stati segnalati almeno due tipi di scontri a fuoco in diverse zone. Le autorità hanno confermato che le operazioni militari sono in corso, senza specificare i numeri o le località precise. Nessuno ha comunicato dettagli su eventuali vittime o danni materiali, mentre le forze coinvolte continuano a operare sul territorio.

Ritornando a volo sull’ argomento guerre, ora dopo ora si ha conferma che sono in atto almeno due tipologie di scontri a fuoco. La prima, in odore di pretestuosità, è quella che comprende tutti i conflitti che prevedono l’uso di armi di ogni genere. Comprende inoltre il ricorso all’ingaggio di attentatori – di solito poco più che delinquenti comuni – che per denaro sono disposti a compiere ogni tipo di crimine, al soldo di qualunque bandiera, purchè vengano pagati e bene per il tipo di “collaborazione” che si accingono a prestare. In parallelo con quanto riportato, quasi sempre viaggiano le guerre commerciali e finanziarie di ogni tipo. Beninteso sotto la collaudata regia di Sua Altezza “surreale” la Speculazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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