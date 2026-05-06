Un posto vuoto per chi non c’è più | gli avvocati accendono una luce sul dibattito sulla parità di genere

Oggi alle 15.30 si tiene presso l’auditorium dell’Ordine degli avvocati di Perugia un evento dedicato alla parità di genere. L’incontro, intitolato “Diritti, parità e differenze”, prevede una discussione tra professionisti del settore, con condivisione di dati e riflessioni sul tema. L’obiettivo è promuovere un confronto aperto sulla questione e affrontare le sfide legate alla parità tra uomini e donne nel mondo legale.