Un posto vuoto per chi non c’è più | gli avvocati accendono una luce sul dibattito sulla parità di genere
Oggi alle 15.30 si tiene presso l’auditorium dell’Ordine degli avvocati di Perugia un evento dedicato alla parità di genere. L’incontro, intitolato “Diritti, parità e differenze”, prevede una discussione tra professionisti del settore, con condivisione di dati e riflessioni sul tema. L’obiettivo è promuovere un confronto aperto sulla questione e affrontare le sfide legate alla parità tra uomini e donne nel mondo legale.
Un pomeriggio di riflessione, di condivisione di dati e di impegno concreto. Oggi, alle 15.30, l’auditorium dell’Ordine degli avvocati di Perugia, in piazza IV Novembre 36, ospita un appuntamento centrale del festival per la parità di genere dal titolo “Diritti, parità e differenze”. L’iniziativa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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