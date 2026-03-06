Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie Gli uomini più adulti al confronto appaiono persino femministi Che cosa sta succedendo?
Una ricerca condotta su 29 Paesi mostra che un ragazzo su quattro della Gen Z ha opinioni reazionarie sulla parità di genere. Gli uomini più adulti, invece, sembrano essere più vicini a posizioni femministe. La differenza tra le generazioni è evidente: i giovani della Gen Z sono il doppio di quelli dei baby boomer a mantenere idee tradizionali sui ruoli di genere.
Gli uomini della Gen Z hanno il doppio delle probabilità, rispetto ai baby boomer, di avere opinioni tradizionali su ruoli di genere. Questo dice, in estrema sintesi, la ricerca internazionale condotta da Ipsos e dal Global Institute for Women's Leadership presso il King's College di Londra. È una ricerca globale, condotta su un campione di 23mila giovani in 29 Paesi del mondo, Italia compresa.
