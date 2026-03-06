Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie Gli uomini più adulti al confronto appaiono persino femministi Che cosa sta succedendo?

Una ricerca condotta su 29 Paesi mostra che un ragazzo su quattro della Gen Z ha opinioni reazionarie sulla parità di genere. Gli uomini più adulti, invece, sembrano essere più vicini a posizioni femministe. La differenza tra le generazioni è evidente: i giovani della Gen Z sono il doppio di quelli dei baby boomer a mantenere idee tradizionali sui ruoli di genere.