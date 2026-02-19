Norma sulla rappresentanza di genere all' Ars Meli | Strumento di equilibrio verso una parità effettiva

Il deputato Meli ha annunciato che la norma sulla rappresentanza di genere all’Ars è stata approvata, con l’obiettivo di promuovere un equilibrio più equo. La legge introduce il 40% di presenza femminile nelle giunte dei Comuni sopra i 3.000 abitanti, per rispondere alla scarsa presenza di donne in politica locale. La misura mira a favorire una partecipazione più ampia e reale delle donne nelle decisioni pubbliche. La prima applicazione concreta sarà nelle prossime elezioni municipali.

“L’approvazione della norma che introduce il 40% di rappresentanza di genere nelle giunte dei Comuni sopra i 3.000 abitanti segna un passaggio importante per la qualità della nostra democrazia”. Lo dichiara Caterina Meli, consigliera comunale e della Città Metropolitana di Palermo in quota Forza Italia, commentando il voto dell’Assemblea regionale siciliana sul disegno di legge relativo agli enti locali. “È fondamentale chiarire un punto – afferma Meli – la presenza delle donne nelle istituzioni non ha bisogno di essere giustificata o dimostrata. È un fatto naturale, coerente con una società composta da donne e uomini in egual misura.🔗 Leggi su Palermotoday.it Sicilia, l’Ars approva la norma che introduce le quote di genere nelle giunte dei ComuniQuesta mattina l’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a una legge che stabilisce l’obbligo di inserire almeno il 40% di donne nelle giunte comunali. La parità di genere come motore di crescita: quando l'equilibrio diventa valore comuneLa parità di genere rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la crescita delle comunità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ddl enti locali, passa la norma sulla rappresentanza di genere nelle giunte comunali; Manifestazione all'Ars a sostegno norma su rappresentanza di genere; Schillaci (M5S): norma su 40% di rappresentanza di genere non puo' essere insabbiata, faremo sentire forte la nostra in aula e fuori dal parlamento; Giunte comunali più equilibrate, l’Ars dice sì: Battaglia vinta dalle donne - AgrigentoNotizie. Norma sulla rappresentanza di genere all'Ars, Meli: Strumento di equilibrio verso una parità effettivaL’approvazione della norma che introduce il 40% di rappresentanza di genere nelle giunte dei Comuni sopra i 3.000 abitanti segna un passaggio importante per la qualità della nostra democrazia. Lo di ... palermotoday.it Manifestazione all’Ars a sostegno norma su rappresentanza di genereDi fronte a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, si è tenuta una manifestazione promossa da associazioni civiche e da esponenti di diverse forze politiche per chiedere che no ... ilsycomoro.it Manifestazione all'Ars a sostegno norma su rappresentanza di genere. Il ddl torna in Aula #ANSA x.com La nostra voce la faremo sentire ancora più forte martedì a Sala d’Ercole e, se del caso, anche fuori dal Parlamento. Siamo quindici deputate che non si arrendono agli escamotage di Aula. La norma sul 40% di rappresentanza minima di genere nelle giunte c facebook